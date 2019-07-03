Водолазы достали тело одной из погибших при крушении лодки под Саратовом
Поиски второго пропавшего пассажира породолжаются
Изменить размер текста:
В Волге найдено тело одного из погибших при опрокидывании лодки в Красноармейском районе.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», водолазы достали из воды тело женщины.
Напомним, лодка с пятью пассажирами затонула в районе села Золотое вечером 3 июля. Трех человек удалось спасти сразу. Тело одного из двух разыскиваемых подняли водолазы. Продолжаются поиски второго потерпевшего.
ИСТОЧНИК KP.RU