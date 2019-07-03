Водолазы достали тело одной из погибших при крушении лодки под Саратовом

СЕГОДНЯ 21:21 2019-07-03T21:21:44+03:00

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В Волге найдено тело одного из погибших при опрокидывании лодки в Красноармейском районе.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», водолазы достали из воды тело женщины.

Напомним, лодка с пятью пассажирами затонула в районе села Золотое вечером 3 июля. Трех человек удалось спасти сразу. Тело одного из двух разыскиваемых подняли водолазы. Продолжаются поиски второго потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU