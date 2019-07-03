Несовершеннолетную девочку в Энгельсе соседи закидали камнями

СЕГОДНЯ 21:18 2019-07-03T21:28:51+03:00

Ее мать уверяет, что полиция не реагирует на заявления

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В редакцию «КП-Саратов» обратилась жительница поселка ЗМК в Энгельсе, Ольга.

Как рассказала женщина, ее «травят» соседи. Речь идет о настоящем преследовании со стороны местных жителей.

- Так сложилось, что контингент наполовину состоит из сильно пьющих граждан. А я занимаюсь тем, что подбираю уличных собак, стерилизую за свой счет или с помощью волонтеров и тех, кого не удается пристроить, оставляю у себя, так как не могу выбросить обратно, – рассказала Ольга.

При этом женщина пытается приструнить соседей, которые зачастую по ночам распивают алкоголь, устраивают дебоши под окнами (Ольга живет на первом этаже, и в квартиру летят не только нецензурные перебранки, но даже окурки).

Все это привело к конфликтам, в которых сперва начали страдать собаки Ольги.

- Угрожали потравить животных. С тех пор, когда они видят, что мы гуляем с собаками, начинают бросаться камнями, – рассказала Ольга.

Потом камнем кинули уже в ее 17-летнюю дочь.

- Попали в бровь, сейчас она лечится. У нее сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Думали, что голова болит из-за нервов от экзаменов, а оказалась – травма, – поделилась переживаниями женщина.

При этом, по словам Ольги, полиция фактически не реагирует на жалобы

- Полиция не принимала заявление о том, что дочь избили. Я позвонила генералу, отдел подняли на уши и сразу приехали разбираться с начальником отдела, – рассказала Ольга.

В ГУ МВД по Саратовской области на запрос нашего издания был дан официальный ответ. В нем подтверждается, что гражданка неоднократно обращалась в полицию за помощью. Возбуждено административное дело по факту побоев. При этом возможное бездействие сотрудников полиции сейчас проверяет вышестоящее руководство – служебная проверка была назначена непосредственно начальником ГУ МВД региона Николаем Трифоновым.

ИСТОЧНИК KP.RU