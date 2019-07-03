В Саратовской области ищут пропавшую платиновую блондинку
Светлану Назарову не видели с 17 июня
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В Саратовской области ищут 36-летнюю Светлану Назарову из Энгельса.
- Она пропала 17 июня, — выяснила «КП-Саратов» в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».
По приметам, у Светланы рост 162 см, нормальное телосложение, волосы светлые, крашеные в цвет «платиновый блонд», глаза — серо-голубые.
На момент пропажи женщина была одета в джинсы, желто-зеленую футболку, бежевые балетки.
Если вы знаете о местонахождении Светланы Назаровой, позвоните по номерам 8-800-700-54-52, 01 или 102.
Также сегодня, 3 июля, нашли живой пропавшую 27 июня Ирину Елисееву.
ИСТОЧНИК KP.RU