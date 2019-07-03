В Саратовской области ищут пропавшую платиновую блондинку

СЕГОДНЯ 21:05 2019-07-03T21:05:55+03:00

Светлану Назарову не видели с 17 июня

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В Саратовской области ищут 36-летнюю Светлану Назарову из Энгельса.

- Она пропала 17 июня, — выяснила «КП-Саратов» в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

По приметам, у Светланы рост 162 см, нормальное телосложение, волосы светлые, крашеные в цвет «платиновый блонд», глаза — серо-голубые.

На момент пропажи женщина была одета в джинсы, желто-зеленую футболку, бежевые балетки.

Если вы знаете о местонахождении Светланы Назаровой, позвоните по номерам 8-800-700-54-52, 01 или 102.

Также сегодня, 3 июля, нашли живой пропавшую 27 июня Ирину Елисееву.

ИСТОЧНИК KP.RU