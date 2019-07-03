Во время драки компания парней повредила чужое авто в Саратове
Ночью 9 июня группа парней повредила припаркованный во дворе дома в Саратове автомобиль.
Как стало известно «КП-Саратов», инцидент произошел на Уфимцева, 3.
Владелец авто решил выяснить, кто повредил его имущество, и обратился в программу «Безопасный дом».
Оказалось, что около половины второго ночи во дворе подрались несколько молодых человек. Компания предположительно пьяных парней как раз и задела машину.
Помяли машины в ходе пьяной драки.
Дерущихся спугнула молодая пара, которая проходила мимо. Когда граждане уже покидали двор, один из них вновь задел машину.
Владелец авто намерен обратиться в полицию для привлечения виновных к ответственности.
Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».
ИСТОЧНИК KP.RU