Во время драки компания парней повредила чужое авто в Саратове

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-03T17:48:59+03:00

Владелец узнал об этом благодаря камере наблюдения [видео]

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Ночью 9 июня группа парней повредила припаркованный во дворе дома в Саратове автомобиль.

Как стало известно «КП-Саратов», инцидент произошел на Уфимцева, 3.

Владелец авто решил выяснить, кто повредил его имущество, и обратился в программу «Безопасный дом».

Оказалось, что около половины второго ночи во дворе подрались несколько молодых человек. Компания предположительно пьяных парней как раз и задела машину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/717717" frameborder="0"></iframe> Помяли машины в ходе пьяной драки.

Дерущихся спугнула молодая пара, которая проходила мимо. Когда граждане уже покидали двор, один из них вновь задел машину.

Владелец авто намерен обратиться в полицию для привлечения виновных к ответственности.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU