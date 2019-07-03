В Саратове пресекли незаконную торговлю с автомобилей
Нарушителей помог выявить рейд
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Вчера, 2 июля, муниципальный контроль провел в Саратове рейд по 17 адресам.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, было выявлено 15 фактов нарушений благоустройства, пять из них связано с тем, что люди не привели в порядок территорию после земляных работ, а также с ненормативным состоянием смотровых колодцев.
Кроме того, в городе нашли более 50 лиц, которые незаконно торговали с автомобилей на территориях, занятых деревьями.
Вручены уведомления о необходимости проведения весенне-летней уборки прилегающей территории более 50 правообладателям объектов торговли.
ИСТОЧНИК KP.RU