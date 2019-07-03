БТИ Саратова задолжало работникам 1,1 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-03T17:46:30+03:00

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Прокуратура области проверила деятельность ГУП «Сартехинвентаризация».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, были выявлены нарушения трудового законодательства.

Оказалось, что с марта по май предприятие задолжало 145 сотрудникам зарплату. Общая сумма долга составила 1,1 млн рублей.

Для защиты прав работников прокуратура внесла руководителю «Сартехинвентаризации» представление. Нарушения были устранены, деньги гражданам выплатили.

Кроме того, в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. Должностное лицо оштрафовано.

ИСТОЧНИК KP.RU