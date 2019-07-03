Саратовский спортсмен примет участие в чемпионате мира по фехтованию

СЕГОДНЯ 16:13 2019-07-03T17:45:36+03:00

Это отборочные состязания перед Летними Олимпийскими играми

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С 15 по 23 июля в Будапеште пройдет чемпионат мира по фехтованию.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в составе сборной команды РФ будет выступать воспитанник саратовской школы Константин Лоханов.

Эти состязания — отборочные на участие в XXXII Летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU