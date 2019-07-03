Саратовский спортсмен примет участие в чемпионате мира по фехтованию
Это отборочные состязания перед Летними Олимпийскими играми
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С 15 по 23 июля в Будапеште пройдет чемпионат мира по фехтованию.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в составе сборной команды РФ будет выступать воспитанник саратовской школы Константин Лоханов.
Эти состязания — отборочные на участие в XXXII Летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU