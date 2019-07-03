По инициативе Володина в Тепловке будет создан новый мемориал Талалихину

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-03T17:44:26+03:00

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В селе Тепловка Вольского района по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина появится новый мемориал летчику Виктору Талалихину, одним из первых совершившему ночной таран. Кроме того, будет восстановлен дом, где жил легендарный летчик, и отремонтирован расположенный неподалеку детский сад.

Эти вопросы жители села обсудили с депутатом Госдумы Николаем Панковым и руководителем приемной Вячеслава Володина в нашей области Татьяной Ерохиной.

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- Жители села обратились с этими проблемами к Вячеславу Викторовичу. Их волнует не только качество жизни в селе, условия для воспитания молодежи, но и то историческое наследие, которое они хотят передать новому поколению. Понимая, как это важно, председатель Госдумы взял эти вопросы на контроль, — рассказала Татьяна Ерохина.

- Память о нашем герое-земляке Викторе Васильевиче Талалихине священна. Было больно смотреть, как разрушается памятник, но ему уже много лет, и конструкция очень хрупкая. Поэтому не смогли ни реставрировать его, ни перенести к дому, где жила семья Талалихина. И тем более было проблемой найти средства на новый мемориал, достойный героя. Поддержка Вячеслава Володина поможет увековечить память легендарного летчика, передать память о нем будущим поколениям, — уверена заместитель директора по воспитательной работе вольской гимназии имени В. В. Талалихина Людмила Евдокимова.

- В детском саду Тепловки всего семь воспитанников, но для Володина важно, чтобы у всех детей была возможность заниматься в комфортных условиях. По его просьбе осмотрели детский сад, он нуждается в серьезном ремонте. Как и дом, где жил Талалихин. Нужно будет провести обследование с участием специалистов, подготовить проекты восстановления. При этих работах и создании будущего мемориала будет учитываться мнение жителей. Так реализуются все проекты Володина — качественно, на совесть, для людей, — отметил депутат Госдумы Николай Панков.

Для Вячеслава Володина это не первый опыт восстановления исторически значимых мест. При его поддержке создан мемориал Герою Советского Союза Василию Клочкову в селе Синодское Воскресенского района. В Петровске появится памятник жителям, погибшим в годы войны. Отреставрируют, а точнее, создадут заново памятник знаменитой летчице Марине Расковой в Летном городке Энгельса.

ИСТОЧНИК KP.RU