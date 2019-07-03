2019-07-03T17:41:13+03:00
Общество

В Саратовскую область не пустили 195,2 тонны продуктов из Казахстана

Их вернули обратно
Дарья Вострикова
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За первое полугодие 2019 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области во взаимодействии с сотрудниками Пограничного Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской и Самарской областям, на фитосанитарном контрольном посту «Озинки» выявили 18 случаев нарушения правил ввоза подкарантинной продукции из республики Казахстан.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, зарегистрировано 17 случаев ввоза продукции без документов и маркировки общим весом 195,2 тонны. Груз вернули на родину — в Казахстан.

Кроме того, зарегистрирован один случай ввоза 39 кг яблок из Польши, которые изъяли и уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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