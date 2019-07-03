Газовики и приставы вскрыли дверь к должнице в Энгельсе и отключили газ

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-03T15:18:16+03:00

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Жительнице Энгельсского района Саратовской области отключили газ за долги.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», рейд домой к должнице специалисты компании совершили вместе с сотрудниками «Газпром газораспределение Саратовская область» и приставами.

Хозяйка дома отказалась пускать визитеров в помещение, чтобы проверить счетчики. После этого дверь была вскрыта, а оборудование отключено.

Как оказалось, последний раз женщина платила за газ в январе 2017 года. Уже тогда сумма долга составляла более 17 тыс. рублей и ей было направлено уведомление, в котором указывалась возможность остаться без газа.

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Тем не менее гражданка продолжала накапливать долг, и на 1 июля 2019 года его сумма составила 46 тыс. рублей.

Кроме того, она не заключила договор на техобслуживание, что также является основанием для прекращения поставки газа.

После обращения в суд газовики принудительно попали в квартиру должницы и отключили ресурс. Теперь она сможет получить услугу обратно только после погашения всей суммы долга и оплаты работ по отключению и подключению оборудования, а также вскрытию двери. Дополнительно будут взысканы судебные издержки.

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- Часто неплательщики отказываются добровольно пускать газовиков в свои дома и квартиры для исполнения судебных решений, и тогда к работе подключается служба судебных приставов, которая выносит постановление о вскрытии жилого помещения. Сегодня, после начала работ по вскрытию двери, хозяйка все-таки пустила специалистов для прекращения подачи газа, — отметила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Оксана Дуденкова.

СПРАВКА

По данным на 1 июля, долги за газ жителей Энгельсского района превысили 93 млн рублей. С начала 2019 года ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» прекратил поставку газа 4 760 абонентам с общей задолженностью 61,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU