Газовики и приставы вскрыли дверь к должнице в Энгельсе и отключили газ
Жительнице Энгельсского района Саратовской области отключили газ за долги.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», рейд домой к должнице специалисты компании совершили вместе с сотрудниками «Газпром газораспределение Саратовская область» и приставами.
Хозяйка дома отказалась пускать визитеров в помещение, чтобы проверить счетчики. После этого дверь была вскрыта, а оборудование отключено.
Как оказалось, последний раз женщина платила за газ в январе 2017 года. Уже тогда сумма долга составляла более 17 тыс. рублей и ей было направлено уведомление, в котором указывалась возможность остаться без газа.
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Тем не менее гражданка продолжала накапливать долг, и на 1 июля 2019 года его сумма составила 46 тыс. рублей.
Кроме того, она не заключила договор на техобслуживание, что также является основанием для прекращения поставки газа.
После обращения в суд газовики принудительно попали в квартиру должницы и отключили ресурс. Теперь она сможет получить услугу обратно только после погашения всей суммы долга и оплаты работ по отключению и подключению оборудования, а также вскрытию двери. Дополнительно будут взысканы судебные издержки.
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- Часто неплательщики отказываются добровольно пускать газовиков в свои дома и квартиры для исполнения судебных решений, и тогда к работе подключается служба судебных приставов, которая выносит постановление о вскрытии жилого помещения. Сегодня, после начала работ по вскрытию двери, хозяйка все-таки пустила специалистов для прекращения подачи газа, — отметила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Оксана Дуденкова.
СПРАВКА
По данным на 1 июля, долги за газ жителей Энгельсского района превысили 93 млн рублей. С начала 2019 года ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» прекратил поставку газа 4 760 абонентам с общей задолженностью 61,2 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU