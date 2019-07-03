Житель Татищевского района отдал 143 тыс. рублей долга после запрета выезжать из страны
Он повредил чужое имущество в аварии
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Жителю Татищевского района пришлось заплатить долг, чтобы не лишиться имущества.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, согласно решению суда, мужчина должен был возместить истцу 143 тыс. рублей за ущерб, причиненный в результате аварии.
Добровольно гражданин деньги отдавать не хотел, поэтому в отношении него возбудили исполнительное производство.
У мужчины арестовали бытовую технику и запретили выезжать за пределы страны. Его предупредили, что если он не погасит долг, его имущество продадут.
После этих мер гражданин тут же оплатил необходимую сумму.
ИСТОЧНИК KP.RU