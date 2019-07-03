2019-07-03T14:56:05+03:00
Происшествия

Житель Татищевского района отдал 143 тыс. рублей долга после запрета выезжать из страны

Он повредил чужое имущество в аварии
Дарья Вострикова
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Жителю Татищевского района пришлось заплатить долг, чтобы не лишиться имущества.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, согласно решению суда, мужчина должен был возместить истцу 143 тыс. рублей за ущерб, причиненный в результате аварии.

Добровольно гражданин деньги отдавать не хотел, поэтому в отношении него возбудили исполнительное производство.

У мужчины арестовали бытовую технику и запретили выезжать за пределы страны. Его предупредили, что если он не погасит долг, его имущество продадут.

После этих мер гражданин тут же оплатил необходимую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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