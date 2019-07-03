Радаев поручил быстрее ремонтировать дорогу Петровск — Новые Бурасы

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-03T14:52:51+03:00

На объекте должно быть увеличено количество техники и рабочих

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Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву не понравился темп ремонта автодороги Петровск — Новые Бурасы.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе глав региона, он проинспектировал участок в районе села Антиповка.

- Мы не можем топтаться здесь столько времени. Жители ждут. Организация плохая, ответственности никакой. Главное, деньги имеются. Надо грамотно организовать процесс. Депутатам тоже необходимо контролировать, спрашивать с дорожников и чиновников, — заявил Радаев.

Он поручил увеличить на объекте число рабочих и техники.

Профильному зампреду поручено взять ситуацию на контроль и улучшить ее в течение недели.

ИСТОЧНИК KP.RU