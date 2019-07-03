2019-07-03T14:20:04+03:00
Происшествия

В Вольске малолетние «Бонни и Клайд» обворовывали чужие дома

Они залезали в жилища, где давно не было хозяев
Ольга Симонова
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В Вольске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего парня и его 14-летней подруги. Их обвиняют в кражах, совершенных с незаконным проникновением в жилище.

- Следствие считает, что в феврале 2019 года юноша, которому тогда было 16 лет, и девушка гуляли по частному сектору и заметили, что проход к одному из домов завален снегом, и хозяева там давно не появлялись. Подростки разбили кирпичом одно из окон и залезли внутрь, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Малолетние злоумышленники забрали несколько ценных вещей. Однако этого им показалось мало и они совершили второй поход в это же жилище. В общей сложности они вынесли оттуда дрель, телевизор, три колеса, пылесос, два телефона, сабвуфер, платье, духи. Совокупная стоимость похищенного составила около 7,3 тыс. рублей.

Через несколько дней подростки решили не останавливаться на достигнутом и проникли в еще один дом, где также не было хозяев. Туда они приходили четыре раза, за которые смогли украсть вещей на 4,7 тыс. рублей, а именно: инструменты, табурет и мягкую игрушку.

Все ворованные вещи мальчик и девочка тащили домой к последней, говоря родителям, что это отдали знакомые, мол, все равно хотели выбрасывать.

Однако скоро малолетних домушников поймала полиция. Оба признали свою вину и вернули часть похищенного, а также возместили часть ущерба.

Следователи направили уголовное дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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