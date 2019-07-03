На Тархова в столкнувшиеся иномарки врезалась «Гранта»
Пострадал пассажир отечественного авто
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В Ленинском районе Саратова утром 3 июля случилось ДТП с участием двух иномарок и отечественного авто.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в десять часов на улице Тархова.
Напротив дома №45 столкнулись автомобили Kia и Range Rover. В то время, пока водители ожидали сотрудников ГИБДД для оформления протокола, в заднюю часть Kia врезалась «Лада Гранта» под управлением 35-летнего мужчины.
В результате аварии серьезно пострадал 33-летний пассажир отечественного авто. Он был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU