Саратовская компания задолжала рабочим 4,8 млн рублей
Пять месяцев они не получали денег
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении ООО «ПРОМЭЛ-СТРОЙ» за невыплату зарплаты.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, с октября 2018 по февраль 2019, 41 работник организации не получал зарплату.
Сумма задолженности превысила отметку в 4,8 млн рублей.
Юридическое лицо могло отдать деньги людям, но почему-то этого не происходило. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из прокуратуры Ленинского района.
Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU