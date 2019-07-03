Саратовская компания задолжала рабочим 4,8 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:45 2019-07-03T14:04:54+03:00

Пять месяцев они не получали денег

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении ООО «ПРОМЭЛ-СТРОЙ» за невыплату зарплаты.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, с октября 2018 по февраль 2019, 41 работник организации не получал зарплату.

Сумма задолженности превысила отметку в 4,8 млн рублей.

Юридическое лицо могло отдать деньги людям, но почему-то этого не происходило. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из прокуратуры Ленинского района.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU