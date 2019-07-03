В Ртищеве благодаря камере наблюдения по горячим следам раскрыли кражу

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-03T14:02:31+03:00

Злоумышленника задержали на одной из улиц города

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В отдел вневедомственной охраны Ртищева поступило сообщение о краже из частного дома.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии Саратовской области, 2 июля потерпевшая обратилась в полицию. Из ее дома на улице Зои Космодемьянской пропали деньги, однако следов присутствия посторонних людей гражданка не обнаружила.

Во дворе соседа потерпевшей стояла камера. Она запечатлела, как в дом пробрался родственник женщины, а потом покинул его, пока та находилась в огороде.

Стражи порядка незамедлительно прибыли на адрес и в этот же день на улице Котовского задержали 35-летнего местного жителя.

Мужчина признался в содеянном, деньги у него изъяли, а гражданина передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU