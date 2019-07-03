В Ртищеве благодаря камере наблюдения по горячим следам раскрыли кражу
В отдел вневедомственной охраны Ртищева поступило сообщение о краже из частного дома.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии Саратовской области, 2 июля потерпевшая обратилась в полицию. Из ее дома на улице Зои Космодемьянской пропали деньги, однако следов присутствия посторонних людей гражданка не обнаружила.
Во дворе соседа потерпевшей стояла камера. Она запечатлела, как в дом пробрался родственник женщины, а потом покинул его, пока та находилась в огороде.
Стражи порядка незамедлительно прибыли на адрес и в этот же день на улице Котовского задержали 35-летнего местного жителя.
Мужчина признался в содеянном, деньги у него изъяли, а гражданина передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU