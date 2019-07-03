Под Саратовом после вмешательства прокуратуры отремонтируют крышу сельской школы
Прокуратура Воскресенского района в ходе проверки исполнения законодательства об образовании выявила факт обрушения части фасада школы в селе Воскресенское.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, кирпичная кладка облицовки разрушилась из-за стекавшей воды, образованной от таяния снега и сосулек.
В кабинетах географии, биологии и спортзале протекал потолок, отслаивалась штукатурка.
Директора образовательного учреждения привлекли к административной ответственности, в адрес главы района внесли представление.
Однако ремонтировать кровлю школы так и не начали. Тогда прокурор района подал в суд иск об обязанности провести капремонт.
Требования удовлетворены. Администрацию района и школу обязали привести кровлю в порядок до конца августа 2019 года.
За исполнением решения суда следит районная прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU