2019-07-03T14:00:48+03:00
Общество

Под Саратовом после вмешательства прокуратуры отремонтируют крышу сельской школы

В здании протекал потолок
Дарья Вострикова
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Прокуратура Воскресенского района в ходе проверки исполнения законодательства об образовании выявила факт обрушения части фасада школы в селе Воскресенское.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, кирпичная кладка облицовки разрушилась из-за стекавшей воды, образованной от таяния снега и сосулек.

В кабинетах географии, биологии и спортзале протекал потолок, отслаивалась штукатурка.

Директора образовательного учреждения привлекли к административной ответственности, в адрес главы района внесли представление.

Однако ремонтировать кровлю школы так и не начали. Тогда прокурор района подал в суд иск об обязанности провести капремонт.

Требования удовлетворены. Администрацию района и школу обязали привести кровлю в порядок до конца августа 2019 года.

За исполнением решения суда следит районная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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