Региональный оператор приступил к «Охоте на ГАЗели»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-03T13:26:24+03:00

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Региональный оператор Саратовской области совместно с мусоровывозящими компаниями приступил к реализации акции «Охота на ГАЗели». Целью акции является выявление и привлечение к ответственности недобросовестных предпринимателей, которые осуществляют складирование промышленных, строительных и иных отходов на контейнерные площадки для ТКО.

В настоящий момент на площадках, которые чаще всего используются для несанкционированного сброса строительного мусора, организуются посты мобильного наблюдения. Специалисты фиксируют факты нарушения порядка обращения с отходами на видео, с указанием автомобиля нарушителя, регистрационного номера и другой необходимой информации.

Часто за крупногабаритный мусор выдают строительный мусор, относящийся к совершенно другому классу отходов. Следует отметить, что отходы от капитального ремонта помещений не относятся к ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора. Отходы строительства и ремонта категорически запрещено помещать в контейнеры для ТКО. Некоторые строительные отходы могут наносить вред окружающей среде или гражданам (например, цементная пыль). Высок шанс возгорания такого мусора. Строительный мусор имеют право вывозить только компании, имеющие соответствующую лицензию.

Ответственность за нарушение установленных правил предусмотрена в статье 8.2. Закона Саратовской области от 29.07.2009 № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области», в части 1 статьи 8.2. КоАП РФ и в части 2 статьи 14.1. КоАП РФ. Максимальное наказание по данным статьям предусматривает штраф в размере 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

- Недобросовестные предприниматели считают допустимым сгружать строительные отходы на контейнерные площадки общего пользования. При этом заказчикам услуг подобных мусоровывозящих компаний зачастую заявляют о дальнейшей утилизации отходов, что находит отражение в стоимости. Фактически, мусор свозят на площадки для ТКО или организуют несанкционированные свалки. Мы призываем жителей ответственно относится к окружающей среде и сообщать о нарушителях Региональному оператору и в правоохранительные органы. Для предпринимателей созданы все возможности по безопасной утилизации и захоронении строительных и иных отходов, – заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Принять участие в акции может любой житель Саратовской области прислав видео с нарушением порядка обращения с отходами в социальной сети «ВК» по адресу https://vk.com/regoperator. Информация о нарушителях будет передана в правоохранительные органы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/718160" frameborder="0"></iframe> Охота на ГАЗели в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU