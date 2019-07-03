В Энгельсе отметят День семьи, любви и верности

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-03T13:01:08+03:00

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В Энгельсе 8 июля, в День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, пройдет праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, в 10:45 в Свято-Троицком кафедральном соборе пройдет праздничный молебен святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, возглавит который Епископ Покровский и Николаевский Пахомий. В 11:00 в детском парке состоится торжественное открытие памятника святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским.

В это время в горпарке пройдет творческое соревнование — конкурс стихов о любви. С 16:00 до 19:00 на аллеях парка продлится работа интерактивных площадок и выставки творческих работ в рамках районного конкурса «Блесни талантами, Покровская семья!»

На зеленой эстраде парка «Покровский» в 18:00 начнется праздничная концертная программа «Великая радость — семья», в ходе которой пройдет чествование крепких энгельсских семей и награждение победителей конкурса «Блесни талантами, Покровская семья!»

Кроме того, тематические мероприятия пройдут в во всех учреждениях культуры и летних оздоровительных лагерях, молодежных и спортивных организациях с 7 по 9 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU