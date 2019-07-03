2019-07-03T12:42:10+03:00
Общество

Горожанам покажут развлечения старого Саратова

Мероприятия пройдут в будущую субботу
Дарья Вострикова
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В Саратове, в субботу, 6 июля, пройдет очередной фестиваль «Городские выходные».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на Волжской улице с 16:00 начнется программа «Город детства» с работой контактного зоопарка и зоной фудкортов. В это же время в саду «Липки» будут организованы мероприятия для старшего поколения: турнир по шахматам, литературный салон, выступление оркестра.

На набережной можно понаблюдать за соревнованиями по самокатному спорту. Там же в 18:00 стартует лекторий на траве, а около Ротонды пройдет концерт.

Вечером, в 19:00, при поддержке Городского центра имени П. А. Столыпина от трамвая «Семен» стартует бесплатная экскурсия «Развлечения старого Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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