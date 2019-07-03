В Саратове объявлен конкурс на лучшие улицу, дом и двор

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-03T12:18:37+03:00

Он продлится с июня по сентябрь

Изменить размер текста: A A

В Саратове объявлен традиционный городской конкурс «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучшая улица».

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города, каждый год наиболее активные собственники вместе с управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК соревнуются за звание самого лучшего дома и двора.

Участники состязания благоустраивают подъезды, дома, дворы, микрорайоны, сажают деревья, следят за детскими и спортивными площадками, лавочками и фасадами.

В этом году конкурс пройдет с 1 июня по 30 сентября в два этапа: до 27 августа будут соревноваться районы, а с 2 по 30 сентября состязание пройдет на уровне города.

ИСТОЧНИК KP.RU