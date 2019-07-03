За шесть лет в Саратове расселят 318 аварийных домов. Полный список

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-03T13:54:29+03:00

Опубликован перечень домов Саратова, которые расселят до 1 сентября 2024 года

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Глава администрации Саратова Михаил Исаев утвердил программу переселения из аварийного жилья на 2019-2024 годы. В нее вошли 318 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Всего до 1 сентября 2024 года переселят 9 059 человек.

Для этого в программе прописано приобретение 4 103 квартир общей площадью 183 237,09 кв. м и выплата возмещений за 47 изымаемых жилых помещений.

Согласно программе, переселять в первую очередь будут те дома, которые старше чем другие по дате постройки, в которых есть реальная зафиксированная угроза обрушения и те, по расселению которых есть решение суда.

Напомним, с 2013 по 2018 год расселялись 295 многоквартирных домов, К 1 января 2019 года было переселено 9 099 человек из 4 392 квартир общей площадью 148,5 тыс. кв. м.

Ознакомиться с полным списком, какие именно дома будут переселены, можно по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU