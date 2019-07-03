В Хвалынске 81-летний мужчина пострадал в тройном ДТП

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-03T11:45:41+03:00

Сначала ВАЗ-21140 врезался в Daewoo Matiz, а потом иномарка — в ВАЗ-210540

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В Хвалынске Саратовской области вчера утром, 2 июля, случилось тройное ДТП.

- В 9:50 на перекрестке Коммунистической и Революционной 44-летний водитель ВАЗ-21140 врезался в Daewoo Matiz, которым управлял 81-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Однако на этом все не закончилось. Иномарка с пенсионером за рулем протаранила ВАЗ-210540.

В аварии пострадал водитель Daewoo Matiz. Его госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU