2019-07-03T11:45:41+03:00
Происшествия

В Хвалынске 81-летний мужчина пострадал в тройном ДТП

Сначала ВАЗ-21140 врезался в Daewoo Matiz, а потом иномарка — в ВАЗ-210540
Ольга Симонова
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В Хвалынске Саратовской области вчера утром, 2 июля, случилось тройное ДТП.

- В 9:50 на перекрестке Коммунистической и Революционной 44-летний водитель ВАЗ-21140 врезался в Daewoo Matiz, которым управлял 81-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Однако на этом все не закончилось. Иномарка с пенсионером за рулем протаранила ВАЗ-210540.

В аварии пострадал водитель Daewoo Matiz. Его госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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