В Хвалынске 81-летний мужчина пострадал в тройном ДТП
Сначала ВАЗ-21140 врезался в Daewoo Matiz, а потом иномарка — в ВАЗ-210540
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В Хвалынске Саратовской области вчера утром, 2 июля, случилось тройное ДТП.
- В 9:50 на перекрестке Коммунистической и Революционной 44-летний водитель ВАЗ-21140 врезался в Daewoo Matiz, которым управлял 81-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Однако на этом все не закончилось. Иномарка с пенсионером за рулем протаранила ВАЗ-210540.
В аварии пострадал водитель Daewoo Matiz. Его госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU