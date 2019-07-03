2019-07-03T11:51:07+03:00
Общество

В аэропорту «Гагарин» будут торговать рыбными деликатесами и сувенирами

Стали известны ритейлеры, которые будут работать на территории аэропорта
Екатерина Семенова
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Фото официального сайта аэропорта «Гагарин»Фото официального сайта аэропорта «Гагарин»
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Стало известно, какие торговые предприятия будут работать на территории нового аэропорта «Гагарин» в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта, посетителям будут предложены сувениры, печатные издания, одежда, деликатесы, товары в дорогу и лекарства. Все магазины будут расположены в зоне регистрации и зале ожидания.

- В результате проведения конкурсного отбора были определены операторы точек ритейла, которые предложат пассажирам разнообразный ассортимент товаров, традиционно пользующихся востребованностью у авиапутешественников, — отметил исполнительный директор международного аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин.

Так, например, в магазинах «Сувениры региона» будут продаваться товары с символикой Саратовской области. В ассортименте: изделия народных промыслов, поделки из дерева, камня, металла, фарфора, керамики и стекла.

Кроме того, на втором этаже будет открыт магазин бижутерии, парфюмерии и косметики Olymp Travel Retail. Он будет работать по системе duty paid.

Среди деликатесов, которые планируется предложить покупателям в магазине «Сибирский кедр»: кедровый грильяж, ягодная пастила, крем-мед и варенье.

Фото официального сайта аэропорта «Гагарин»

Фото официального сайта аэропорта «Гагарин»

А в «Рыбной лавке» будут представлены рыба, икра и деликатесы из морепродуктов.

Дизайнерскую одежду и аксессуары будут продавать в магазине Bullfinch, а для детей откроется Toys to Go.

Фото официального сайта аэропорта «Гагарин»

Фото официального сайта аэропорта «Гагарин»

Кроме того, на первом этаже посетители смогут приобрести книги, газеты и журналы, а также там будет открыт аптечный пункт.

К тому же стало известно, как будет выглядеть взлетная полоса аэропорта «Гагарин». Ее фотографию опубликовал Instagram volodin.saratov.

Фото Instagram volodin.saratov

Фото Instagram volodin.saratov

- На взлетно-посадочной полосе аэропорта «Гагарин» зажглись светосигнальные огни, — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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