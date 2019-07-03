За долги по зарплате на 7 млн директора саратовского завода оштрафовали на 200 тыс. рублей
157 работников «Саратовского завода стройматериалов» не получали зарплату пять месяцев
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В Саратове оштрафован директор ЗАО «Саратовский завод стройматериалов».
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, его признали виновным в невыплате зарплаты из корыстных интересов.
Оказалось, что с ноября 2017 по март 2018 года руководитель предприятия задолжал 157 работникам зарплату на сумму более 7 млн рублей.
Суд оштрафовал его на 200 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU