За долги по зарплате на 7 млн директора саратовского завода оштрафовали на 200 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-03T11:30:54+03:00

157 работников «Саратовского завода стройматериалов» не получали зарплату пять месяцев

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В Саратове оштрафован директор ЗАО «Саратовский завод стройматериалов».

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, его признали виновным в невыплате зарплаты из корыстных интересов.

Оказалось, что с ноября 2017 по март 2018 года руководитель предприятия задолжал 157 работникам зарплату на сумму более 7 млн рублей.

Суд оштрафовал его на 200 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU