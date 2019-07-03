2019-07-03T11:07:37+03:00
Общество

В Саратове пройдет выставка живописного символизма

Мероприятие состоится в историческом парке «Россия — моя история»
Дарья Вострикова
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Завтра, 4 июля, в 16:00 в историческом парке «Россия — моя история» состоится презентация выставки цифровой живописи «Живописный символизм://цифра» художника Алексея Андреева.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, Андреев один из наиболее ярких художников, работающих в этой технике.

Его выставки проходят в Санкт-Петербурге, Варшаве, Дрездене и на Тайване.

Кроме того, художник участвовал в создании анимационного фильма «Ку! Кин-дза-дза!» Георгия Данелии, сериала «The Roadside Picnic» и «Зона» по мотивам произведений Аркадия и Бориса Стругацких.

Выставка «Живописный символизм://цифра» создана Фондом развития современного искусства, Саратовским филиалом Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО и экспонируется при поддержке министерства культуры Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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