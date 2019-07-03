Балаковцу не смягчили приговор за избиение собутыльника
Суд 20 марта признал 50-летнего балаковца виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, вечером 31 октября 2018 года осужденный распивал спиртное на Минской улице Балакова со своим знакомым. Они поссорились, из-за чего злоумышленник начал избивать приятеля, а потом ушел.
В зале суда гражданин не признался в преступлении, по его мнению, таких последствий от его действий наступить не могло.
Однако его вину доказали и теперь мужчина проведет 2,5 года в исправительной колонии общего режима.
Злоумышленник подал апелляцию с просьбой отменить приговор, однако наказание оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU