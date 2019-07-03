Балаковцу не смягчили приговор за избиение собутыльника

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-03T11:06:32+03:00

Он не верил в нанесение тяжкого вреда здоровью человека

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Суд 20 марта признал 50-летнего балаковца виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, вечером 31 октября 2018 года осужденный распивал спиртное на Минской улице Балакова со своим знакомым. Они поссорились, из-за чего злоумышленник начал избивать приятеля, а потом ушел.

В зале суда гражданин не признался в преступлении, по его мнению, таких последствий от его действий наступить не могло.

Однако его вину доказали и теперь мужчина проведет 2,5 года в исправительной колонии общего режима.

Злоумышленник подал апелляцию с просьбой отменить приговор, однако наказание оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU