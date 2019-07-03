В Саратове родились Сержик и Оливия
В Саратовской области за первые шесть месяцев 2019 года на свет появилось 9 885 детей.
Нестандартно к вопросу выбору имени подошли 24 родителя.
В этом году регион пополнился Оливией, Дэнизой, Михаелой, Ясмин, Фаиной, Королиной.
Одна из малышек получила не просто редкое, а двойное имя — Наталья-Мирослава.
Кроме того, в регионе родились Сержик, Аким, Диас.
Отметим, что ситуация с браками пошла в гору. За июнь жители Саратовской области вдвое больше женились, нежели разводились.
Скрепить себя священными узами брака 178 пар решили в преддверии Дня семьи, любви и верности — накануне 8 июля.
Выбор даты не случаен, ведь этот праздник знаменует счастливую и долгую семейную жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU