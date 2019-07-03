2019-07-03T10:51:35+03:00
Общество

В Саратове родились Сержик и Оливия

Названы новорожденные с редкими именами
Дарья Вострикова
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В Саратовской области за первые шесть месяцев 2019 года на свет появилось 9 885 детей.

Нестандартно к вопросу выбору имени подошли 24 родителя.

В этом году регион пополнился Оливией, Дэнизой, Михаелой, Ясмин, Фаиной, Королиной.

Одна из малышек получила не просто редкое, а двойное имя — Наталья-Мирослава.

Кроме того, в регионе родились Сержик, Аким, Диас.

Отметим, что ситуация с браками пошла в гору. За июнь жители Саратовской области вдвое больше женились, нежели разводились.

Скрепить себя священными узами брака 178 пар решили в преддверии Дня семьи, любви и верности — накануне 8 июля.

Выбор даты не случаен, ведь этот праздник знаменует счастливую и долгую семейную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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