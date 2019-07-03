2019-07-03T10:50:24+03:00
Общество

«КП-Саратов» поздравляет сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Екатерина Семенова
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3 июля - День ГИБДД3 июля - День ГИБДДФото: Алексей ФОКИН
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Госавтоинспекция отмечает сегодня свой профессиональный праздник.

3 июля был официально объявлен Днем Госинспекции безопасности дорожного движения МВД РФ в 2009 году, но уже много лет до этого его праздновали именно сегодня.

Редакция «Комсомольской правды» в Саратове» поздравляет всех работников ГИБДД с профессиональным праздником.

Количество транспортных средств на улицах наших городов год от года растет, что неминуемо ведет к увеличению скорости транспортных средств, а это значит — работы становится все больше, и она оказывается все напряженнее и ответственнее.

Фото отдела пропаганды ГИБДД по Саратовской области

Фото отдела пропаганды ГИБДД по Саратовской области

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность на дорогах, помогают водителям в самых сложных ситуациях и всегда готовы прийти на выручку пешеходам. Невзирая на время суток, плохую погоду, усталость и порой рискуя жизнями, вы выполняете свой долг. Верность службе, порядочность, принципиальность, вовремя сделанное предупреждение или запрет спасли не одну человеческую жизнь.

Фото отдела пропаганды ГИБДД по Саратовской области

Фото отдела пропаганды ГИБДД по Саратовской области

- Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Искренне желаю вам добра и удачи в службе, понимания и тепла в семьях, терпения и настойчивости в достижении целей! — такими теплыми словами поздравил сотрудников начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области Павел Свиридов. — Пусть ваши родные и близкие люди не обижаются на вас, когда вы сутками пропадаете на работе, и с пониманием относятся к тому, что даже в праздники вы не всегда имеете возможность провести с ними время. Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой профессиональный долг и делать все возможное, чтобы участники дорожного движения чувствовали себя спокойно, уверенно и в полной безопасности.

Он также поблагодарил ветеранов Госавтоинспекции, которые внесли большой личный вклад в укрепление правопорядка и формирование культуры вождения.

Фото отдела пропаганды ГИБДД по Саратовской области

Фото отдела пропаганды ГИБДД по Саратовской области

Редакция «Комсомолки» присоединяется к поздравлениям и пожеланиям. Уважаемые сотрудники ГИБДД, пусть ваша работа всегда будет наполнена чувством выполненного долга, а в жизни сопутствует удача, гармония и хорошее настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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