«КП-Саратов» поздравляет сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-03T10:50:24+03:00

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Госавтоинспекция отмечает сегодня свой профессиональный праздник.

3 июля был официально объявлен Днем Госинспекции безопасности дорожного движения МВД РФ в 2009 году, но уже много лет до этого его праздновали именно сегодня.

Редакция «Комсомольской правды» в Саратове» поздравляет всех работников ГИБДД с профессиональным праздником.

Количество транспортных средств на улицах наших городов год от года растет, что неминуемо ведет к увеличению скорости транспортных средств, а это значит — работы становится все больше, и она оказывается все напряженнее и ответственнее.

Фото отдела пропаганды ГИБДД по Саратовской области

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность на дорогах, помогают водителям в самых сложных ситуациях и всегда готовы прийти на выручку пешеходам. Невзирая на время суток, плохую погоду, усталость и порой рискуя жизнями, вы выполняете свой долг. Верность службе, порядочность, принципиальность, вовремя сделанное предупреждение или запрет спасли не одну человеческую жизнь.

Фото отдела пропаганды ГИБДД по Саратовской области

- Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Искренне желаю вам добра и удачи в службе, понимания и тепла в семьях, терпения и настойчивости в достижении целей! — такими теплыми словами поздравил сотрудников начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области Павел Свиридов. — Пусть ваши родные и близкие люди не обижаются на вас, когда вы сутками пропадаете на работе, и с пониманием относятся к тому, что даже в праздники вы не всегда имеете возможность провести с ними время. Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой профессиональный долг и делать все возможное, чтобы участники дорожного движения чувствовали себя спокойно, уверенно и в полной безопасности.

Он также поблагодарил ветеранов Госавтоинспекции, которые внесли большой личный вклад в укрепление правопорядка и формирование культуры вождения.

Фото отдела пропаганды ГИБДД по Саратовской области

Редакция «Комсомолки» присоединяется к поздравлениям и пожеланиям. Уважаемые сотрудники ГИБДД, пусть ваша работа всегда будет наполнена чувством выполненного долга, а в жизни сопутствует удача, гармония и хорошее настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU