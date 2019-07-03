В Саратове поймали мужчину с коробком наркотиков

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-03T10:23:40+03:00

Он не успел скрыться на рынке

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 1 июля, на проспекте Энтузиастов задержали 22-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии Саратовской области, парень увидел стражей порядка и попытался раствориться в толпе рынка, однако ему это не удалось.

Гражданин признался в хранении запрещенных веществ.

На месте прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла у задержанного спичечный коробок с наркотиками.

На молодого человека завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU