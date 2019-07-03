В Саратове поймали мужчину с коробком наркотиков
Он не успел скрыться на рынке
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В понедельник, 1 июля, на проспекте Энтузиастов задержали 22-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии Саратовской области, парень увидел стражей порядка и попытался раствориться в толпе рынка, однако ему это не удалось.
Гражданин признался в хранении запрещенных веществ.
На месте прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла у задержанного спичечный коробок с наркотиками.
На молодого человека завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU