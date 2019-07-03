2019-07-03T10:42:46+03:00
Общество

В Саратовской области за полгода умерло на 7 294 человека больше, чем родилось

По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года, убыль населения заметно ускорилась
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Только в июне 2019 года количество умерших в Саратовской области превысило количество новорожденных почти на тысячу человек — 2 621 против 1 667.

Всего за первые полгода 2019 в регионе родилось 9 885 детей, умерло 17 179 человек — убыль населения составила 7 294 человека. Это сопоставимо с половиной населения такого города, как Калининск.

В сравнении с первым полугодием прошлого, 2018 года, смертность немного сократилась, на 2,57% (453 человека), однако рождаемость упала еще больше — на 8,5% (918 человек). Такие данные приводит Управление ЗАГС при правительстве Саратовской области.

В сравнении с данными Росстата по Саратовской области за четыре месяца, убыль населения, согласно статистике, идет нарастающими темпами.

Напомним, вчера, 2 июля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова подтвердила катастрофическое сокращение населения в РФ и отметила, что ряд регионов в погоне за качественными показателями работы властей снижал показатели смертности от различных видов заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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