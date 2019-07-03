2019-07-03T10:01:49+03:00
Происшествия

В бассейне под Саратовом нашли тело малышки. Возбуждено уголовное дело

Полуторагодовалый ребенок утонул
Ольга Симонова
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В Саратове следователи возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности из-за гибели полуторагодовалой девочки в селе Усть-Курдюм.

- Следствие считает, что с 9:30 до 9:40 1 июля малышка находилась на участке у частного дома, где жила вместе с родителями. Внезапно мать обнаружила пропажу ребенка и пошла искать. Обнаружила она ее в бассейне на территории строящегося гостиничного комплекса, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

На место была вызвана «скорая». Медики повезли девочку в больницу, но спасти ее не удалось.

Судмедэкспертиза установила, что ребенок утонул.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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