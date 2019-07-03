Находящуюся в федеральном розыске пару задержали в Саратове
Пьяные злоумышленники нарушали общественный порядок
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В Саратове росгвардейцы задержали жителей Самары, которые находились в федеральном розыске.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии Саратовской области, вчера днем,2 июля, стражи порядка заметили на проспекте Энтузиастов пьяных мужчину и женщину. Они нарушали общественный порядок.
При проверке их личных данных оказалось, что гражданина подозревают в совершении кражи, а его 25-летнюю спутницу в избиении хозяйки квартиры, в которой они временно проживали в Самаре.
Задержанных передали полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU