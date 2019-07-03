2019-07-03T09:52:22+03:00
Общество

За «Компот», «Коржика» и «Карамельку» саратовской предпринимательнице пришлось заплатить десятки тысяч рублей

ИП в Саратове оштрафовали на 52,5 тыс. рублей за персонажей мультика «Три кота»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск АО «Сеть телевизионных станций» к местному индивидуальному предпринимателю «Григорьева Раиса Алексеевна».

С нее взыскали компенсации за нарушение исключительных авторских прав на изображения образов персонажей мультфильма «Три кота» — «Компот», «Коржик», «Карамелька», «Мама», «Папа».

Как уточнили в пресс-службе арбитража, нарушение исключительных авторских прав по каждому из пяти обошлось по 10 тыс. рублей. Кроме того пришлось покрыть расходы по приобретению контрафактного товара (300 рублей), оплате государственной пошлины (2,2 тыс. рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер
В Хвалынске 81-летний мужчина пострадал в тройном ДТП
В аэропорту «Гагарин» будут торговать рыбными деликатесами и сувенирами
В Турках парень на мотоцикле врезался в женщину за рулем «Гранты»
За долги по зарплате на 7 млн директора саратовского завода оштрафовали на 200 тыс. рублей
В Саратове пройдет выставка живописного символизма
Балаковцу не смягчили приговор за избиение собутыльника
Саратовское предприятие «НЕФТЕМАШ» — САПКОН ушло от налогов на 7,2 млн рублей
В Саратове из-за ДТП на Рахова встали трамваи
В Саратове родились Сержик и Оливия
«КП-Саратов» поздравляет сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
В Саратове поймали мужчину с коробком наркотиков
В Саратовской области за полгода умерло на 7 294 человека больше, чем родилось
В Саратовском районе полыхали четыре дачи
Банк России объявил о завершении санации банка «Открытие»
В бассейне под Саратовом нашли тело малышки. Возбуждено уголовное дело