За «Компот», «Коржика» и «Карамельку» саратовской предпринимательнице пришлось заплатить десятки тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:41 2019-07-03T09:52:22+03:00

ИП в Саратове оштрафовали на 52,5 тыс. рублей за персонажей мультика «Три кота»

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Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск АО «Сеть телевизионных станций» к местному индивидуальному предпринимателю «Григорьева Раиса Алексеевна».

С нее взыскали компенсации за нарушение исключительных авторских прав на изображения образов персонажей мультфильма «Три кота» — «Компот», «Коржик», «Карамелька», «Мама», «Папа».

Как уточнили в пресс-службе арбитража, нарушение исключительных авторских прав по каждому из пяти обошлось по 10 тыс. рублей. Кроме того пришлось покрыть расходы по приобретению контрафактного товара (300 рублей), оплате государственной пошлины (2,2 тыс. рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU