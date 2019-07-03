В Энгельсе рецидивист угнал чужую машину и украл насос

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-03T09:50:44+03:00

От его действий пострадали два человека

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Полиция Энгельсского района раскрыла ряд преступлений.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 10 мая 23-летний местный житель обратился в отдел с заявлением об угоне. Припаркованная у дома на Полтавской улице ВАЗ-21102 исчезла. Легковушку вернули со следами аварии.

Вчера, 2 июля, выяснилось, что к преступлению причастен 44-летний рецидивист, который задержан за аналогичное преступление. В этот же день стражи порядка приняли заявление от 30-летнего жителя Энгельса.

У него 30 июня выставили окно квартиры на Саратовской улице ради кражи телевизора LG и глубинного насоса общей стоимостью 5 тыс. рублей.

Установлено, что технику забрал этот же 44-летний рецидивист.

На него завели еще несколько уголовных дел, не меняя меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU