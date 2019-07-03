В мэрии Саратова произошли кадровые перестановки
В администрации новый начальник аппарата и руководитель МКУ «Транспортное управление»
Администрация СаратоваФото: Екатерина Семенова
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В мэрии корреспонденту «КП-Саратов» официально подтвердили назначение руководителем аппарата горадминистрации директора МКУ «Транспортное управление» Екатерины Максимовой. Она сменила сегодня на этом посту Елену Злобнову. Последняя в новой структуре администрации заняла должность замглавы города по стратегическому планированию.
Вместо Максимовой «Транспортное управление» с 3 июля возглавил бывший глава Волжского района Сергей Бровкин.
ИСТОЧНИК KP.RU