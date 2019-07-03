2019-07-03T09:19:35+03:00
Политика

В мэрии Саратова произошли кадровые перестановки

В администрации новый начальник аппарата и руководитель МКУ «Транспортное управление»
Александр Уриевский
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Администрация СаратоваАдминистрация СаратоваФото: Екатерина Семенова
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В мэрии корреспонденту «КП-Саратов» официально подтвердили назначение руководителем аппарата горадминистрации директора МКУ «Транспортное управление» Екатерины Максимовой. Она сменила сегодня на этом посту Елену Злобнову. Последняя в новой структуре администрации заняла должность замглавы города по стратегическому планированию.

Вместо Максимовой «Транспортное управление» с 3 июля возглавил бывший глава Волжского района Сергей Бровкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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