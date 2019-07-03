Из Саратова в Красный Текстильщик пустят новый автобус
Маршрут утвержден министром транспорта
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В Саратовской области появится новый автобусный маршрут №226-А.
Транспорт будет курсировать от стадиона «Волга» в Саратове до поселка Красный Текстильщик через Комсомольский рынок.
Пассажиры проедут следующие остановки: стадион «Волга», проспект Энтузиастов, улицы Азина, Тульская, Прудная, Хомякова, Заречная. После этого автобус поедет через Березину Речку по Железнодорожной улице, села Александровка, Багаевка, а также поселок Хмелевский.
Маршрут утвержден министром транспорта и дорожного хозяйства Николаем Чуриковым.
ИСТОЧНИК KP.RU