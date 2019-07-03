Житель Лысогорского района украл и сжег автомобиль
Он хотел скрыть следы преступления
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Полиция Лысогорского района раскрыла угон у 23-летней жительницы села Большие Копены.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам девушки, в ночь с 30 на 1 июня неизвестные угнали ее ВАЗ-2110 2000 года выпуска. В баке автомобиля находилось около 22 литров бензина.
Сгоревшую машину обнаружили в лесу на расстоянии 1 км от села Невежкино.
Стражи порядка задержали предполагаемого угонщика. Им оказался 25-летний рецидивист.
Гражданин признался, что сжег легковушку, чтобы скрыть следы преступления.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU