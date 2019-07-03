2019-07-03T08:28:01+03:00
Происшествия

Житель Лысогорского района украл и сжег автомобиль

Он хотел скрыть следы преступления
Дарья Вострикова
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Полиция Лысогорского района раскрыла угон у 23-летней жительницы села Большие Копены.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам девушки, в ночь с 30 на 1 июня неизвестные угнали ее ВАЗ-2110 2000 года выпуска. В баке автомобиля находилось около 22 литров бензина.

Сгоревшую машину обнаружили в лесу на расстоянии 1 км от села Невежкино.

Стражи порядка задержали предполагаемого угонщика. Им оказался 25-летний рецидивист.

Гражданин признался, что сжег легковушку, чтобы скрыть следы преступления.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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