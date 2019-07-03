2019-07-03T08:18:16+03:00
Происшествия

В Энгельсе двое пьяных парней поцарапали чужой автомобиль и попали на камеры наблюдения

Потерпевший намерен найти злоумышленников через полицию
Екатерина Семенова
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Кадр с камеры наблюденияКадр с камеры наблюдения
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Житель Энгельса будет искать парней, которые поцарапали его автомобиль.

Как стало известно «КП-Саратов», инцидент произошел поздно вечером 7 июня.

За минуту до полуночи мимо припаркованного во дворе дома №4 на улице Краснодарская в Энгельсе автомобиля прошли двое молодых мужчин. Один из них поцарапал бок машины с водительской стороны. При этом оба парня были пьяны.

Пьяные поцарапали машину.

О случившемся стало известно, благодаря камерам «Безопасного дома». Теперь потерпевший намерен найти злоумышленников с помощью полиции.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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