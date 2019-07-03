В Энгельсе двое пьяных парней поцарапали чужой автомобиль и попали на камеры наблюдения

СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-03T08:18:16+03:00

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Житель Энгельса будет искать парней, которые поцарапали его автомобиль.

Как стало известно «КП-Саратов», инцидент произошел поздно вечером 7 июня.

За минуту до полуночи мимо припаркованного во дворе дома №4 на улице Краснодарская в Энгельсе автомобиля прошли двое молодых мужчин. Один из них поцарапал бок машины с водительской стороны. При этом оба парня были пьяны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/717708" frameborder="0"></iframe> Пьяные поцарапали машину.

О случившемся стало известно, благодаря камерам «Безопасного дома». Теперь потерпевший намерен найти злоумышленников с помощью полиции.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU