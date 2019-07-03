2019-07-03T08:22:37+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист украл девять футболок из магазина в «Триумф Молле»

Мужчину задержали
Дарья Вострикова
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Вчера, 2 июля, полиция Кировского района раскрыла кражу из ТЦ «Триумф Молл».

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 5 июня с заявлением в отдел обратилась 29-летняя администратор магазина. По ее словам, 15 мая неизвестный взял девять футболок-поло и не заплатил за них.

Предполагаемого преступника задержали. Судимый 16 раз житель села Квасниковка из Энгельсского района во всем признался.

Он сказал, что продал одежду на местном рынке, прося за каждую из футболок 100 рублей.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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