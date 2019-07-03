2019-07-03T08:17:38+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина убил мать из-за смс на телефоне

Он попытался прочесть его, но не смог
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова 49-летнего мужчину обвиняют в убийстве матери по неосторожности.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено в ночь на 4 мая.

По версии следствия, мужчина попытался прочесть смс, которое пришло на телефон 70-летней матери. Однако послание не открывалось.

Злоумышленник решил, что причина в загруженности памяти аппарата, и начал удалять с него файлы. Его мать была против и потребовала отдать ей технику.

Ссора закончилась рукоприкладством. Будучи пьяным, мужчина ударил мать книгой по голове, та в ответ влепила ему пощечину. Сын продолжил избивать женщину книгой, а потом ударил кулаком в грудь и живот, после чего лег спать.

Утром он обнаружил родственницу мертвой.

Изначально подозреваемый заявлял, что ничего не знает о причинах смерти матери, но позже признал свою вину и был арестован.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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