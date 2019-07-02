Саратовская область освоила деньги нацпроектов на 13%
Губернатор Радаев потребовал от подчиненных активизировать работу
Валерий Радаев потребовал активнее работать с нацпроектамиФото: Александр Уриевский
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Губернатор Валерий Радаев провел с заместителями, зампредами и министрами совещание по вопросам реализации национальных проектов на территории Саратовской области.
Регион участвует в 55 федеральных проектах. Это строительство, реконструкция и ремонт 136 объектов — образования, культуры, медицины, спорта, а также дороги, мосты на общую сумму 18,6 млрд рублей. В том числе 60 объектов должны быть сданы уже в 2019 году.
На сегодняшний день общий процент освоения средств по проектам составил порядка 13%. Как сообщили в пресс-службе главы региона, губернатор потребовал активизировать работу.
ИСТОЧНИК KP.RU