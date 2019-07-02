Саратовская область освоила деньги нацпроектов на 13%

2 Июль 21:31 2019-07-02T21:49:44+03:00

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Губернатор Валерий Радаев провел с заместителями, зампредами и министрами совещание по вопросам реализации национальных проектов на территории Саратовской области.

Регион участвует в 55 федеральных проектах. Это строительство, реконструкция и ремонт 136 объектов — образования, культуры, медицины, спорта, а также дороги, мосты на общую сумму 18,6 млрд рублей. В том числе 60 объектов должны быть сданы уже в 2019 году.

На сегодняшний день общий процент освоения средств по проектам составил порядка 13%. Как сообщили в пресс-службе главы региона, губернатор потребовал активизировать работу.

ИСТОЧНИК KP.RU