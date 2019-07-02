На Блинова горит мусор на площади 30 кв. м
Открытое пламя ликвидировано [фото, видео]
На Блинова полыхал пожар. Фото Юлии Кековой
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В Ленинском районе Саратова вечером 2 июля полыхал пожар на открытой местности.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС региона, загорелся мусор на улице Блинова.
Площадь возгорания составила порядка 30 кв. м. На месте работают бригады пожарных.
По словам очевидцев, сейчас открытый огонь уже ликвидирован.
На Блинова горит мусор.
ИСТОЧНИК KP.RU