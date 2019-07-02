2019-07-02T19:04:58+03:00
Общество

В Саратове девочка испортила капот чужого авто

Ее узнали с помощью камер наблюдения [видео]
Екатерина Семенова
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Кадр с камеры видеонаблюденияКадр с камеры видеонаблюдения
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В Ленинском районе Саратова девочка изрисовала капот чужого авто.

Как стало известно «КП-Саратов», вечером 5 июня кто-то испортил припаркованный во дворе дома №11 на улице Тулайкова автомобиль.

Владельцы обратились в программу «Безопасный дом» и с помощью камеры видеонаблюдения смогли узнать «злоумышленника».

Оказалось, что это маленькая девочка. На кадрах видно, что в 20:15 она подошла к домофону, позвонила. Потом принялась ходить по двору, а после этого, в 20:16, изрисовала капот машины. В конце концов ребенок убежал играть на площадку.

Девочка разрисовала машину во дворе.

Владельцы машины узнали ее и теперь будут решать вопрос о порче имущества с ее родителями.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом»

ИСТОЧНИК KP.RU

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