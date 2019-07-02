В Саратове девочка испортила капот чужого авто
В Ленинском районе Саратова девочка изрисовала капот чужого авто.
Как стало известно «КП-Саратов», вечером 5 июня кто-то испортил припаркованный во дворе дома №11 на улице Тулайкова автомобиль.
Владельцы обратились в программу «Безопасный дом» и с помощью камеры видеонаблюдения смогли узнать «злоумышленника».
Оказалось, что это маленькая девочка. На кадрах видно, что в 20:15 она подошла к домофону, позвонила. Потом принялась ходить по двору, а после этого, в 20:16, изрисовала капот машины. В конце концов ребенок убежал играть на площадку.
Девочка разрисовала машину во дворе.
Владельцы машины узнали ее и теперь будут решать вопрос о порче имущества с ее родителями.
Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом»
ИСТОЧНИК KP.RU