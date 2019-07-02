В Саратове девочка испортила капот чужого авто

СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-02T19:04:58+03:00

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В Ленинском районе Саратова девочка изрисовала капот чужого авто.

Как стало известно «КП-Саратов», вечером 5 июня кто-то испортил припаркованный во дворе дома №11 на улице Тулайкова автомобиль.

Владельцы обратились в программу «Безопасный дом» и с помощью камеры видеонаблюдения смогли узнать «злоумышленника».

Оказалось, что это маленькая девочка. На кадрах видно, что в 20:15 она подошла к домофону, позвонила. Потом принялась ходить по двору, а после этого, в 20:16, изрисовала капот машины. В конце концов ребенок убежал играть на площадку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/717697" frameborder="0"></iframe> Девочка разрисовала машину во дворе.

Владельцы машины узнали ее и теперь будут решать вопрос о порче имущества с ее родителями.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом»

ИСТОЧНИК KP.RU