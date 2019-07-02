Энгельсские шахматисты выиграли медали детского Кубка России

СЕГОДНЯ 16:45 2019-07-02T16:45:13+03:00

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В Саратове прошел этап детского кубка России по шахматам.

Как рассказали «КП-Саратов» в энгельсской районной администрации, второе место среди мальчиков 13-14 лет занял покровчанин Степан Пугин.

Второе место среди девочек 9-10 лет завоевала Диана Фурсова, уступив Анастасии Чекиной из Саратова.

В Оупен-турнире, который завершился в Саратове в городском шахматном клубе, Ольга

Илюшина стала лучшей среди женщин с 4,5 очка из семи. В общей (вместе с мужчинами) таблице она - 10-я.

ИСТОЧНИК KP.RU