2019-07-02T16:40:20+03:00
Общество

В Саратове отметят День семьи, любви и верности

Горожан ждет романтическая программа
Дарья Вострикова
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В Саратове 8 июля будут отмечать День семьи, любви и верности.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в рамках этого праздника на Волжской улице пройдет праздничное культурно – развлекательное мероприятие.

Будут чествовать тех, кто уже отметил бриллиантовые и золотые юбилеи супружеской жизни, а также поздравлять тех, кто еще только начинает совместную жизнь.

Будет организована молодежная романтическая программа «Любовь в нашем городе живет». Гости праздника услышат и увидят местные творческие коллективы и исполнителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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