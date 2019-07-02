В Саратове отметят День семьи, любви и верности
Горожан ждет романтическая программа
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В Саратове 8 июля будут отмечать День семьи, любви и верности.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в рамках этого праздника на Волжской улице пройдет праздничное культурно – развлекательное мероприятие.
Будут чествовать тех, кто уже отметил бриллиантовые и золотые юбилеи супружеской жизни, а также поздравлять тех, кто еще только начинает совместную жизнь.
Будет организована молодежная романтическая программа «Любовь в нашем городе живет». Гости праздника услышат и увидят местные творческие коллективы и исполнителей.
ИСТОЧНИК KP.RU