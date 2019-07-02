В Саратове 15 водителей оставили свой транспорт на газон
Это стало известно в ходе рейда
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В Саратове прошел рейд по выявлению водителей, которые оставляют свой транспорт в неположенном месте – на газоне.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, протоколы за это нарушение получили 15 граждан.
Также проведен рейд по факту осуществления незаконной торговли и оказания услуг, в результате чего все нарушения устранены.
Всего за отчетный период нарушители получили 23 протокола за сброс мусора в неположенном месте, отсутствие номерных знаков и наименования улицы, нарушение срока обращения за получением разрешения на проведение земляных работ и граффити.
ИСТОЧНИК KP.RU