Зерно Саратовской области поставляется в 28 стран мира

СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-02T16:28:16+03:00

Наиболее крупные поставки приходятся на Азербайджан и Латвию

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С 1 января по 30 июня 2019 года Управлением Россельхознадзора по Саратовской области при поставках из региона за рубеж проконтролировано 352,4 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, из региона экспортировали 211,7 тыс. тонн зерновых, зернобобовых, масличных и технических культур, а также 140,7 тыс. тонн продуктов переработки зерна, семян сельскохозяйственных культур и другой подкарантинной продукции.

Товар поставляли в 28 стран мира. Наиболее крупные поставки приходятся на Азербайджан, Латвию, Турцию и Иран.

В основном это пшеница, нут, горох.

Кроме того, в этом году впервые из Саратовской области экспортировал 150 тонн нута и 20 тонн пшеничной муки в Ирак, а также 5545 шрота подсолнечного в Италию.

ИСТОЧНИК KP.RU