Саратовская область на цифровой волне: «Ростелеком» выступил партнером чемпионата по вейксерфингу

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-02T16:28:59+03:00

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«Ростелеком» выступил техническим партнером первого открытого чемпионата Саратовской области по вейксерфингу. Оператор предоставил организаторам турнира канал доступа в интернет на скорости 1 Гбит/с, который позволил вести онлайн-трансляцию с дистанции в акватории. Размещенные на катерах видеокамеры передавали изображение на большие экраны в фан-зоне.

- Онлайн-трансляция помогла нам детально оценить уровень выступлений конкурсантов, а зрителям – увидеть яркие моменты очень зрелищного вида спорта. Надеемся, в Саратове вырастет число поклонников вейксерфинга. Наш город благодаря расположению на Волге и подходящему климату вполне может стать одним из самых популярных мест для катания на серфе, – отметила Екатерина Пирская, президент федерации серфинга Саратовской области.

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Побороться за победу на волжской волне собрались профессиональные серферы из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Красноярска и Тольятти, а также гости из Армении. Чемпионат прошел под эгидой Международной ассоциации вейксерфинга, и результаты участников занесены в общемировой рейтинг.

В перерывах между соревнованиями и показательными выступлениями спортсмены и зрители участвовали в мастер-классах и конкурсах. Специалисты «Ростелекома» презентовали мультимедийную платформу Wink, помогли всем желающим установить приложение на смартфонах и получить мобильный доступ к телепрограммам, кинопремьерам и популярным сериалам.

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- Нам приятно выступить в роли технического партнера уникального для региона проекта. Организаторам чемпионата удалось провести прекрасный фестиваль летних видов спорта для широкой аудитории. Цифровые сервисы «Ростелекома» помогли сделать мероприятие более технологичным, а отдых – более комфортным, – заявил Дмитрий Моисеев, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU