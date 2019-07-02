Молодь стерляди выпустили в реку Волгу Саратовского района

СЕГОДНЯ 16:17 2019-07-02T16:17:19+03:00

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Вчера, 1 июля, в районе села Сабуровке Саратовского района в акваторию реки Волги выпустили 24,5 тыс.штук молодой стерляди.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, такие мероприятия проводятся ежегодно.

Рыба выращена Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии, Саратовским филиалом ФГБНУ «ВНИРО».

В выпуске принимали участие специалисты института, министерства сельского хозяйства области, комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, отдела государственного контроля, надзора и охраны ВБР и среды обитания по Саратовской области Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства.

ИСТОЧНИК KP.RU